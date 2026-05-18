18 Mai 2026, 16:04
Două pensionare din Chișinău, înșelate cu peste 750.000 de lei de trei bărbați

Potrivit Poliției, victimele au fost două femei de 75 și 84 de ani. Acestea au fost convinse telefonic să predea bani persoanelor care au venit la domiciliul lor.

Trei bărbați cu vârstele de 25 și 28 de ani au fost reținuți sub suspiciunea de implicare în două cazuri de înșelăciune în Chișinău. Persoanele care sunau se prezentau ca fiind angajați ai organelor de drept și susțineau că este necesar să verifice banii păstrați în casă. Ulterior, femeile au predat banii curierilor, scrie rupor.md.

Ancheta consideră că rolul de curieri a fost îndeplinit de persoanele reținute. Prejudiciul total a depășit 750.000 de lei.

Doi dintre reținuți sunt cetățeni ai Ucrainei. După măsuri speciale de urmărire penală, suspecții au fost identificați și reținuți la scurt timp după comiterea infracțiunilor.

În prezent, aceștia se află în arest preventiv. Riscă până la 10 ani de închisoare, iar ancheta pe acest caz continuă. Poliția identifică toți participanții la schemă și încearcă să recupereze banii furați.

Sursă
