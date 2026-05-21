Două drone, descoperite în bagajul unui pasager la Aeroportul Chișinău.

Potrivit Serviciului Vamal, cazul a fost înregistrat la postul vamal Aeroport Internațional Chișinău. Un nerezident în vârstă de 47 de ani a ales coridorul verde, „nimic de declarat”, și le-a comunicat funcționarilor vamali că nu transportă bunuri care trebuie declarate obligatoriu, transmite noi.md.

În urma controlului vamal, în bagajul acestuia au fost găsite două drone și accesorii aferente, introduse în țară cu încălcarea normelor legale.

Bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar pasagerul riscă sancțiuni conform legislației în vigoare.