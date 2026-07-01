Două automobile, implicate într-un accident în Capitală: O persoană, rănită

Un accident rutier s-a produs, astăzi, în jurul orei 18:20, pe strada Vadul lui Vodă din municipiul Chișinău, a precizat Cristina Talpă, ofițera de presă a Poliției Capitalei.

La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un automobil de marca Hyundai, condus de un bărbat, a fost tamponat lateral de un automobil de marca Ford, condus de un tânăr de 22 de ani, transmite realitatea.md.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul urmează a fi stabilite.

În urma impactului, conducătorul automobilului Hyundai a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluat de un echipaj de asistență medicală urgentă.

Polițiștii desfășoară acțiuni pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.