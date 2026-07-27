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politia.md logopolitia
27 Iulie 2026, 14:12
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Doi tineri din Chișinău și Florești, reținuți pentru furtul unui automobil

Doi tineri de 20 de ani din Chișinău și Florești au fost reținuți de Poliția sectorului Râșcani, suspectați de furtul unui automobil.

Doi tineri din Chișinău și Florești, reținuți pentru furtul unui automobil.
Doi tineri din Chișinău și Florești, reținuți pentru furtul unui automobil.

Potrivit datelor organelor de drept, noaptea suspecții au pătruns într-un automobil neîncuiat, au găsit cheile în contact și au plecat cu mașina. De asemenea, au furat portofelul proprietarului cu bani, informează serviciul de presă al poliției.

Daunele totale cauzate victimei au depășit 55.000 de lei.

Polițiștii au identificat și reținut ambii suspecți. Mașina furată a fost găsită și returnată proprietarului.

Dacă vina tinerilor va fi dovedită, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 5 ani.

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