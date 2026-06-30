Doi pui de lebădă, salvați la Cahul după ce au fost capturați din habitatul lor natural.

În raionul Cahul, Poliția de Frontieră și carabinierii au descoperit în portbagajul unui automobil doi pui vii de lebădă, capturați ilegal din mediul natural.

Un automobil cu numere moldovenești a fost oprit pe traseul Căușeni — Slobozia-Oancea. În interior se aflau doi bărbați de 44 de ani, transmite rupor.md.

La verificarea actelor s-a constatat că șoferul nu deținea un permis de conducere valabil. La inspectarea portbagajului, angajații organelor de drept au descoperit doi pui de lebădă și o plasă de pescuit.

Bărbații au fost amendați cu 600 de lei pentru încălcarea regimului zonei de frontieră. În plus, Inspectoratul pentru Protecția Mediului din Cahul a aplicat fiecăruia o amendă de câte 1.500 de lei.

După finalizarea tuturor procedurilor, puii au fost eliberați înapoi în mediul lor natural. Lebăda este o specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova.