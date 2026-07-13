13 Iulie 2026, 09:01
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Doi polițiști, agresați fizic în timpul unei intervenții la un conflict izbucnit la Cahul
Doi polițiști au fost agresați fizic în timpul unei intervenții la un conflict izbucnit între mai multe persoane aflate în stare de ebrietate, în municipiul Cahul.
Potrivit informațiilor preliminare, doi bărbați i-au atacat pe oamenii legii și i-au doborât la pământ, iar mai multe femei au intervenit în apărarea ultimilor, transmite unimedia.info.
Circumstanțele incidentului sunt în curs de stabilire.