Doi polițiști, agresați fizic în timpul unei intervenții la un conflict izbucnit la Cahul

Doi polițiști au fost agresați fizic în timpul unei intervenții la un conflict izbucnit între mai multe persoane aflate în stare de ebrietate, în municipiul Cahul.

Doi polițiști, agresați fizic în timpul unei intervenții la un conflict izbucnit la Cahul.