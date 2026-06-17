Doi minori pe ATV au fost surprinși fugind de Poliție pe o stradă din Soroca.

Doi minori pe ATV au încercat să fugă de un echipaj de Poliție în orașul Soroca. Cazul a avut loc în această săptămână pe strada Calea Bălțiului.

Momentul a fost surprins de o cameră de bord. În secvența video se vede cum echipajul de Poliție a zărit ATV-ul care staționa pe acostament, s-a apropiat conectând girofarul, transmite stiri.md, citând observatorul.md.

În timp ce polițiștii au deschis ușa ca să iasă, minorii au dat bir cu fugiții. Aceștia au cotit pe strada Miron Costin fugind de mașina de Poliție.

În acest context, părinții ar trebui să discute deschis cu copiii despre riscurile conducerii unui ATV, scuter sau alt vehicul motorizat fără pregătire, fără echipament și fără respectarea regulilor de circulație. Un moment de „curaj” sau teribilism poate pune în pericol nu doar minorii, ci și pietonii, șoferii și pasagerii din trafic.