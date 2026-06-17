theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
stiri.md logostiri
17 Iunie 2026, 14:28
2 966
Copiază linkul
Link copiat

Doi minori pe ATV au fost surprinși fugind de Poliție pe o stradă din Soroca

Doi minori pe ATV au încercat să fugă de un echipaj de Poliție în orașul Soroca. Cazul a avut loc în această săptămână pe strada Calea Bălțiului.

Doi minori pe ATV au fost surprinși fugind de Poliție pe o stradă din Soroca.
Doi minori pe ATV au fost surprinși fugind de Poliție pe o stradă din Soroca.

Momentul a fost surprins de o cameră de bord. În secvența video se vede cum echipajul de Poliție a zărit ATV-ul care staționa pe acostament, s-a apropiat conectând girofarul, transmite stiri.md, citând observatorul.md.

În timp ce polițiștii au deschis ușa ca să iasă, minorii au dat bir cu fugiții. Aceștia au cotit pe strada Miron Costin fugind de mașina de Poliție.

În acest context, părinții ar trebui să discute deschis cu copiii despre riscurile conducerii unui ATV, scuter sau alt vehicul motorizat fără pregătire, fără echipament și fără respectarea regulilor de circulație. Un moment de „curaj” sau teribilism poate pune în pericol nu doar minorii, ci și pietonii, șoferii și pasagerii din trafic.

Sursă
stiri.md logostiri
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici