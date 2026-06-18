theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Iunie 2026, 12:52
1 238
Copiază linkul
Link copiat

Doi frați din Harkov au încercat să ajungă în Moldova cu ajutorul scuterelor subacvatice

La granița cu Moldova au fost reținuți doi bărbați care încercau să traverseze râul Nistru cu scutere subacvatice și să intre ilegal în republică. Despre aceasta a anunțat Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei.

Doi frați din Harkov au încercat să ajungă în Moldova cu ajutorul scuterelor subacvatice.
Doi frați din Harkov au încercat să ajungă în Moldova cu ajutorul scuterelor subacvatice.

Infractorii erau frați din Harkov, în vârstă de 32 și 34 de ani. Potrivit informațiilor instituției, pentru a ajunge neobservați la granița cu Moldova, aceștia au ocolit punctele de control. Pentru a traversa obstacolul acvatic, locuitorii din Harkov au adus cu ei scutere subacvatice și și-au ambalat în prealabil lucrurile în saci hermetici, scrie rupor.md.

Potrivit grănicerilor, traversarea a avut loc noaptea, în raionul Moghilev-Podolsk. Curentul rapid al Nistrului, au precizat reprezentanții instituției, reprezenta un pericol real pentru viața bărbaților. Fugarii au fost interceptați pe apă și nu li s-a permis să se apropie de malul moldovenesc.

Pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei de stat, bărbații au fost trași la răspundere administrativă.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici