Doi frați din Harkov au încercat să ajungă în Moldova cu ajutorul scuterelor subacvatice
La granița cu Moldova au fost reținuți doi bărbați care încercau să traverseze râul Nistru cu scutere subacvatice și să intre ilegal în republică. Despre aceasta a anunțat Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei.
Infractorii erau frați din Harkov, în vârstă de 32 și 34 de ani. Potrivit informațiilor instituției, pentru a ajunge neobservați la granița cu Moldova, aceștia au ocolit punctele de control. Pentru a traversa obstacolul acvatic, locuitorii din Harkov au adus cu ei scutere subacvatice și și-au ambalat în prealabil lucrurile în saci hermetici, scrie rupor.md.
Potrivit grănicerilor, traversarea a avut loc noaptea, în raionul Moghilev-Podolsk. Curentul rapid al Nistrului, au precizat reprezentanții instituției, reprezenta un pericol real pentru viața bărbaților. Fugarii au fost interceptați pe apă și nu li s-a permis să se apropie de malul moldovenesc.
Pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei de stat, bărbații au fost trași la răspundere administrativă.