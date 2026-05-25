rupor.md
25 Mai 2026, 17:09
Doi elevi din Transnistria au pătruns într-o casă cu un topor și au furat echipamente electronice

Doi elevi de clasa a cincea au pătruns într-o locuință străină din Chițcani, forțând ușa cu un topor.

Potrivit așa-numiților oameni ai legii, școlarii au sustras două șurubelnițe electrice, o pompă și un telefon mobil, pe care intenționau să le vândă.

Potrivit așa-numitului Minister al Afacerilor Interne, băieții au intrat de două ori în casă și și-au luat cu ei prietenii. Toți participanții au câte 11 ani. Adolescenții susțin că au crezut că locuința este părăsită. Totuși, proprietarul i-a observat pe copii și a chemat așa-numita miliție. Unul dintre elevi a încercat să fugă, dar a fost reținut, transmite rupor.md.

Bunurile furate au fost deja returnate proprietarului. Așa-numitele organe de drept au menționat că în perioada următoare cu copiii vor lucra „inspectorii” pentru minori.

