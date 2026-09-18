Doi copii au fost găsiți singuri pe o stradă din Chișinău, în toiul nopții.

Doi copii de 10 și 12 ani au fost găsiți singuri pe o stradă din Chișinău, în toiul nopții. Carabinierii au luat legătura cu familiile lor și i-au însoțit pe copii acasă.

Copiii se aflau pe bulevardul Dacia, unde au fost observați de o patrulă de carabinieri. În timpul discuției, aceștia au declarat că au plecat singuri de acasă, fără permisiunea părinților, scrie unimedia.info.

Carabinierii au luat legătura cu familiile și i-au dus pe ambii copii acasă, unde i-au predat părinților.

Inspectoratul General de Carabinieri i-a îndemnat pe cetățeni să nu rămână indiferenți dacă văd copii singuri pe stradă, în special la ore târzii. „O sesizare la timp poate ajuta la prevenirea unei situații periculoase”, se arată în mesajul carabinierilor.