Doi concubini suspectați de trafic de droguri cu ajutorul unui automobil personal, reținuți în Capitală

Doi concubini, cu vârstele de 37 și 19 ani, originari din raioanele Edineț și Anenii Noi, sunt suspectați de implicare în comercializarea ilegală a substanțelor narcotice și psihotrope.

Doi concubini suspectați de trafic de droguri cu ajutorul unui automobil personal, reținuți în Capitală.