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30 Iunie 2026, 18:21
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Doi concubini suspectați de trafic de droguri cu ajutorul unui automobil personal, reținuți în Capitală

Doi concubini, cu vârstele de 37 și 19 ani, originari din raioanele Edineț și Anenii Noi, sunt suspectați de implicare în comercializarea ilegală a substanțelor narcotice și psihotrope.

Doi concubini suspectați de trafic de droguri cu ajutorul unui automobil personal, reținuți în Capitală.
Doi concubini suspectați de trafic de droguri cu ajutorul unui automobil personal, reținuți în Capitală.

Potrivit probelor acumulate, cei doi erau implicați în activitatea unei grupări specializate în comercializarea drogurilor, utilizând automobilul personal pentru distribuirea substanțelor narcotice către consumatori, conform locațiilor stabilite în prealabil.

În cadrul documentării, în mașina acestora au fost depistate și ridicate substanțe narcotice de tip PVP (sare), hașiș, precum și dispozitive artizanale confecționate pentru consumul drogurilor.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar conform legislației în vigoare, riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 7 ani.

Cercetările continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale.

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