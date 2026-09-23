Doi bicicliști s-au ciocnit la o intersecție de la Țînțăreni: Ambii au fost spitalizați.

Potrivit datelor preliminare, un bărbat de 38 de ani și un tânăr de 22 de ani se deplasau pe biciclete unul spre celălalt. La intersecție, aceștia, probabil, nu s-au asigurat că se pot deplasa în siguranță și s-au ciocnit, scrie pulsmedia.md.

Ambii bicicliști au suferit traumatisme. Un trecător a chemat ambulanța, după care victimele au fost transportate la spital pentru a li se acorda asistență medicală.

Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului și verifică care dintre participanți a încălcat regulile de circulație rutieră.