rupor.md logorupor
21 Mai 2026, 19:56
11 522
Doi bărbați care au jefuit un cetățean moldovean la Roma, reținuți

Doi bărbați au atacat un cetățean al Moldovei în zona de coastă a Romei, furându-i bunurile personale. După jaf, infractorii au încercat să obțină o răscumpărare de la rudele victimei pentru returnarea obiectelor furate.

Atacatorii, un localnic de 37 de ani și un cetățean român de 56 de ani, au bătut un moldovean de 52 de ani și i-au furat telefonul mobil, portofelul și cheile de la casă. Ulterior, infractorii au folosit telefonul victimei pentru a contacta sora acesteia. Ei au cerut 100 de euro în schimbul returnării bunurilor, transmite rupor.md.

Femeia a apelat la poliție și a convenit o întâlnire pentru predarea banilor. În locul stabilit, făptașii care așteptau recompense au fost reținuți de carabinieri. Bunurile personale au fost confiscate și returnate proprietarului.

Curtea din Roma a recunoscut reținerea ca fiind legală. Pe durata anchetei, suspecții au fost obligați să se prezinte regulat la secție pentru înregistrare.

Sursă
rupor.md logorupor
