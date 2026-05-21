Doi bărbați care au jefuit un cetățean moldovean la Roma, reținuți.

Atacatorii, un localnic de 37 de ani și un cetățean român de 56 de ani, au bătut un moldovean de 52 de ani și i-au furat telefonul mobil, portofelul și cheile de la casă. Ulterior, infractorii au folosit telefonul victimei pentru a contacta sora acesteia. Ei au cerut 100 de euro în schimbul returnării bunurilor, transmite rupor.md.

Femeia a apelat la poliție și a convenit o întâlnire pentru predarea banilor. În locul stabilit, făptașii care așteptau recompense au fost reținuți de carabinieri. Bunurile personale au fost confiscate și returnate proprietarului.

Curtea din Roma a recunoscut reținerea ca fiind legală. Pe durata anchetei, suspecții au fost obligați să se prezinte regulat la secție pentru înregistrare.