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realitatea.md logorealitatea
19 Iunie 2026, 17:09
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Doi bărbați au bătut și jefuit un tânăr de 22 de ani în Capitală

Doi locuitori ai Capitalei, de 24 și 45 de ani, sunt suspectați că au atacat un tânăr de 22 de ani pe una dintre străzile Chișinăului. Agresorii au bătut victima și i-au furat telefonul mobil, evaluat la peste 26.000 de lei.

Doi bărbați au bătut și jefuit un tânăr de 22 de ani în Capitală.
Doi bărbați au bătut și jefuit un tânăr de 22 de ani în Capitală.

Potrivit Poliției, atacatorii s-au apropiat de tânăr, l-au lovit și i-au furat telefonul. Ulterior, gadgetul a fost vândut pe piese, scrie realitatea.md.

Ambii suspecți sunt în libertate și sunt cercetați penal pentru jaf cu violență.

Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 5 ani de închisoare.

Sursă
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