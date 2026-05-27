Doi adolescenți plecați de acasă, găsiți de carabinieri lângă o gară auto.

Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, angajații Direcției regionale „Centru” au observat minorii aflați fără supraveghere și au intervenit pentru verificarea situației, transmite stiri.md.

În urma documentării, s-a stabilit că cei doi adolescenți plecaseră de acasă. Carabinierii au solicitat intervenția unui echipaj auto al Ministerului Afacerilor Interne, iar minorii au fost transportați în siguranță la Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă.

Reprezentanții instituției au subliniat că astfel de intervenții au scopul de a asigura protecția și siguranța persoanelor aflate în dificultate.