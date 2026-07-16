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unimedia.info logounimedia
16 Iulie 2026, 10:16
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Distracție transformată în coșmar la Sipoteni: Un carusel pentru copii s-a izbit de un camion parcat

Clipe de groază într-o zonă de agrement din satul Sipoteni, raionul Călărași. Mai mulți copii aflați într-un carusel au fost implicați într-un incident, după ce instalația care se rotea s-a lovit de un camion parcat în apropiere.

Distracție transformată în coșmar la Sipoteni: Un carusel pentru copii s-a izbit de un camion parcat

Incidentul s-ar fi produs pe 15 iulie, în apropierea bazinului din Sipoteni. 

Potrivit informațiilor și imaginilor distribuite pe rețelele de socializare, camionul era parcat în imediata apropiere a caruselului, iar în timpul funcționării instalației multe scaune s-au lovit de autoturism. Unul dintre copiii a căzut.

Mai mult, din imaginile video se observă că, după ce caruselul a început să prindă viteză, un bărbat aflat în apropiere a întrebat dacă camionul parcat nu va împiedica funcționarea atracției. În acel moment, copiii îi rugau pe părinții să îi filmeze, însă atmosfera veselă s-a schimbat brusc când primul scaun al caruselului s-a lovit de camion.

Circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite.

Sursă
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