Deținuții de la Penitenciarul din Leova, care au intrat în greva foamei, și-au cusut gurile.

Angajații instituției penitenciare au fost puși în regim de alertă sporită. În curtea închisorii au intrat mai multe mașini cu angajați ai unităților speciale.

Unul dintre localnici a declarat jurnalistei canalului de Telegram Morari News că mai mulți deținuți și-au cusut gurile în semn de protest.

„Întrebați-l pe acesta cum se numește – stăpân sau cine este el. De ce se întâmplă așa ceva în instituția lui. Cine i-a permis asta.

Această zonă are peste 20 de ani. Oamenii au trăit aici și cumva au reușit să se împace. Au fost de toate, dar totuși își găseau un limbaj comun. Dar așa ceva… Ca să ajungă cineva să aibă un plămân perforat, iar OMON să vină – 300 de oameni. Parcă ar fi trebuit să intre o armată inamică și să distrugă totul.

Omului i-au perforat plămânul, acum este în spital. Și ce este asta? Ei deja țin greva foamei de opt zile, iar doi și-au cusut gurile”, spune bărbatul.

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a confirmat informația despre greva din închisoare.

„Un număr de deținuți au depus cereri în baza articolului 229 din Codul executiv al Republicii Moldova, prin care au anunțat refuzul de a se alimenta. Potrivit acestora, motivul îl constituie condițiile nesatisfăcătoare de detenție. Situația se află sub controlul administrației instituției și este monitorizată permanent, cu respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, precum și a legislației în vigoare”, au declarat reprezentanții instituției.