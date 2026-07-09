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9 Iulie 2026, 11:14
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Deșeuri periculoase și poluare cu mercur, depistate în urma unui control inopinat

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a descoperit o situație de o gravitate deosebită: peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase, depozitate ilegal în 21 de saci.

Deșeuri periculoase și poluare cu mercur, depistate în urma unui control inopinat.
Deșeuri periculoase și poluare cu mercur, depistate în urma unui control inopinat.

Despre aceasta a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

În cadrul verificărilor, au fost constatate încălcări grave ale legislației privind gestionarea deșeurilor. Sacii conțineau cantități importante de deșeuri periculoase, inclusiv metale grele, medicamente solide și lichide, seringi și sisteme de perfuzie utilizate, precum și alte substanțe cu potențial ridicat de risc pentru sănătatea populației și pentru mediu.

Într-o altă locație, din cauza gestionării iresponsabile a unui spațiu de către agentul economic, s-a constatat o poluare cu mercur - un fapt extrem de grav.

În acest moment, se întreprind măsuri pentru sigilarea și securizarea spațiilor contaminate și se desfășoară acțiuni de investigare pentru stabilirea tuturor persoanelor responsabile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

„Voi reveni cu detalii imediat ce ancheta va fi finalizată”, a menționat ministrul.

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