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rupor.md logorupor
22 Iunie 2026, 14:41
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Depozit de armament, descoperit într-un bloc din sectorul Ciocana: Un bărbat riscă până la 17 ani de închisoare

Oamenii legii au finalizat ancheta și au trimis în judecată un bărbat de 42 de ani, care a creat un depozit ilegal de muniții într-un bloc de locuințe.

Depozit de armament, descoperit într-un bloc din sectorul Ciocana: Un bărbat riscă până la 17 ani de închisoare.
Depozit de armament, descoperit într-un bloc din sectorul Ciocana: Un bărbat riscă până la 17 ani de închisoare.

Potrivit Procuraturii Chișinău (oficiul Ciocana), inculpatul riscă până la 17 ani de închisoare pentru deținere ilegală și contrabandă cu arme de foc și explozivi, scrie rupor.md.

Potrivit anchetei, bărbatul acționa împreună cu mai mulți complici, a căror identitate este în curs de stabilire. Aceștia au introdus în repetate rânduri în Republica Moldova arme de foc, muniții și echipamente tactice din diferite țări. Marfa de contrabandă era transportată atât prin punctele de trecere a frontierei, cât și prin ocolirea controlului vamal, fiind ascunsă în compartimente special amenajate. Ulterior, întregul arsenal era depozitat într-o debara dintr-un bloc de locuințe din sectorul Ciocana al Capitalei.

Depozitul clandestin a fost descoperit în timpul perchezițiilor din 3 noiembrie 2025. Din încăpere au fost ridicate zeci de arme și mii de cartușe. Printre bunurile confiscate se numără lansatoare antitanc reactive, focoase pentru grenade de mână, arme de luptă și proiectile pentru arme pneumatice. Expertiza a confirmat că majoritatea armelor erau funcționale și puteau fi utilizate. De asemenea, la unele dintre acestea au fost șterse seriile de fabricație, modificate țevile și montate amortizoare de sunet.

Pe durata procesului, bărbatul se află în arest preventiv și nu își recunoaște vina. Procurorii au precizat că acesta a mai fost cercetat penal și condamnat anterior pentru huliganism.

Conform legii, până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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