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politia.md logopolitia
28 Iulie 2026, 09:59
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Depășire periculoasă efectuată de un șofer pe contrasens în Capitală: A rămas fără permis

Angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică au efectuat un control după ce pe rețelele sociale a apărut un video cu o încălcare gravă a regulilor de circulație.

Depășire periculoasă efectuată de un șofer pe contrasens în Capitală: A rămas fără permis.
Depășire periculoasă efectuată de un șofer pe contrasens în Capitală: A rămas fără permis.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 27 iulie pe strada Uzinelor din Chișinău. La volanul unui automobil Ford se afla un bărbat de 39 de ani, anunță poliția.

După documentarea încălcării, șoferul a fost amendat pentru crearea unei situații periculoase. De asemenea, i-a fost reținut permisul de conducere.

Materialele cauzei au fost înaintate de organele de drept în instanță, cu propunerea de a aplica o pedeapsă suplimentară — suspendarea dreptului bărbatului de a conduce mijloace de transport.

Sursă
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