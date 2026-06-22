Declarațiile proprietarului apartamentului cuprins de flăcări: Fiica mea era acasă.

Detalii noi cu privire la incendiul produs azi, la mansarda unui bloc de locuit de pe strada Melestiu 16/2 din Chișinău.

Proprietarul apartamentului cuprins de flăcări le-a declarat jurnaliștilor că incendiul a izbucnit în momentul în care o companie contractată de asociația locatarilor făcea reparație pe acoperiș, scrie realitatea.md

Totodată, salvatorii au anunțat că la fața locului a fost creat Statul Major pentru gestionarea situației, iar numărul de efectiv a fost suplinit până la 19 autospeciale și 76 de angajați ai IGSU. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol. La ora 14:53, incendiul a fost localizat.

Reamintim că incendiul a izbucnit într-un bloc de locuințe situat pe strada Melestiu, 16/2, în municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 11:52. Salvatorii au organizat rapid la fața locului un comandament pentru coordonarea acțiunilor. La stingerea incendiului au fost implicate 19 unități de tehnică specială și 76 de angajați ai IGSU. Doi răniți au solicitat asistență medicală, însă viața lor nu este în pericol. La ora 14:53 incendiul a fost localizat.