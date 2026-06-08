Controale în trafic la Căușeni: Șase cazuri de conducere în stare de ebrietate.

Incidentele au fost înregistrate în mai multe localități din raion, în urma controalelor desfășurate de oamenii legii, transmite noi.md.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Căușeni, pe 5 iunie, în orașul Căinari, un bărbat de 43 de ani a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul indicând o concentrație de 0,31 mg/l alcool în aerul expirat.

În aceeași zi, în satul Sălcuța, un bărbat de 62 de ani a fost prins conducând cu o concentrație de 0,29 mg/l.

Tot pe 5 iunie, în satul Tănătari, polițiștii au oprit un tânăr de 26 de ani din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă. Acesta conducea fără permis de conducere perfectat pe numele său și avea o concentrație de 0,57 mg/l alcool în aerul expirat.

Alte două cazuri au fost înregistrate pe 6 și 7 iunie. În satul Zaim, un bărbat de 58 de ani conducea un automobil având o concentrație de 0,38 mg/l alcool în aerul expirat.

În orașul Căușeni, un bărbat de 35 de ani din satul Surchiceni a fost prins la ghidonul unui ATV, având o concentrație de 0,49 mg/l.

Cel mai grav caz a fost documentat în dimineața zilei de 8 iunie, pe traseul R-26. Un conducător auto de 23 de ani avea o concentrație de 1,04 mg/l alcool în aerul expirat.

Poliția precizează că toate cazurile au fost înregistrate conform procedurilor legale, iar persoanele documentate urmează să răspundă conform legislației în vigoare.