Contrabandă din Moldova sub formă de colete spre Italia, descoperită la granița cu România.

Capturarea contrabandiștilor a fost posibilă cu ajutorul colegilor români. Pe partea română, lângă postul vamal Oancea, aceștia au oprit un autobuz Mercedes, care anterior a ieșit din Moldova prin PTF Cahul-Oancea. Conform documentelor, șoferii transportau colete obișnuite de la diasporă. În declarație nu erau menționate țigări sau alcool, scrie rupor.md.

Totuși, vameșii români au verificat compartimentul de bagaje și au găsit printre gențile și cutiile altora ascunse 186.400 de țigarete de diferite mărci și aproape 230 de litri de alcool. Desigur, toate acestea erau transportate fără plata taxelor.

Ulterior, forțele de ordine moldovenești au identificat participanții la această schemă. În timpul perchezițiilor la domiciliile și birourile lor au fost ridicate telefoanele mobile, un lot de alte bunuri fără documente (valoarea acestora este încă calculată), precum și autobuzul cu care era transportată contrabanda.

În prezent, în dosar sunt implicați șase persoane cu vârste între 32 și 45 de ani. Pe durata anchetei, aceștia sunt cercetați în stare de libertate. Oamenii legii continuă să stabilească cine mai făcea parte din grupare.