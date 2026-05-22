politia.md logopolitia
22 Mai 2026, 22:28
3 396
Circulația trenurilor, blocată în raionul Ungheni din cauza ploii torențiale

În satul Pîrlița din raionul Ungheni, traficul rutier este temporar închis din cauza precipitațiilor abundente.

Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit oamenilor legii, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, în zonă a fost oprit un tren care nu poate continua deplasarea.

Poliția a îndemnat șoferii să evite acest sector de drum, să respecte indicațiile polițiștilor și să fie extrem de prudenți la volan.

Menționăm că, meteorologii au emis pentru 22 mai Cod Galben de pericol meteorologic. În intervalul 14:00-23:00, în toată țara sunt așteptate furtuni, ploi scurte, local averse puternice cu grindină și vânt cu rafale de până la 15–20 m/s.

politia.md logopolitia
