Cinci suspecți în dosarul fraudei de 260.000 de lei, reținuți la Chișinău.

Printre cei reținuți, trei sunt cetățeni ucraineni. Vârsta suspecților variază între 20 și 70 de ani, transmite rupor.md.

Potrivit Poliției, pe 26 mai o femeie a fost apelată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai unor companii și instituții oficiale. Aceștia au indus-o în eroare și i-au creat o senzație falsă de urgență. Ulterior, femeia a contractat două credite în valoare de 125.000 și 135.000 de lei.

Apoi, escrocii au convins-o să transfere întreaga sumă, pretinzând că este necesară pentru o verificare ce urma să fie efectuată de un presupus angajat al serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor.

Suspecții au fost identificați și arestați pentru 30 de zile.

În timpul a trei percheziții la domiciliile suspecților, Poliția a ridicat peste 5,1 milioane de lei. Forțele de ordine consideră că acești bani ar putea fi legați de alte infracțiuni similare.

Investigațiile continuă. Poliția stabilește toți participanții la schemă și posibilele noi victime.