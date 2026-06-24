Cetățeni israelieni, implicați într-un accident la Criuleni: O persoană a decedat, iar alte patru au fost rănite.

Astăzi, în jurul orei 15:20, pe traseul M1, în apropierea localității Zăicana din raionul Criuleni, s-a produs un grav accident rutier.

Preliminar, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că șoferul unui automobil de marca Toyota ar fi pierdut controlul mașinii din cauza vitezei excesive, iar vehiculul s-a inversat.

În urma accidentului, un bărbat a decedat la fața locului, iar alte patru persoane au suferit diverse traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Toate persoanele implicate în accident sunt cetățeni ai Statului Israel.

Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite.