Cetățean moldovean, reținut în Italia pentru tentativă de jaf și atac asupra proprietarului casei.

Un cetățean moldovean de 24 de ani a fost reținut la Roma după ce a pătruns într-o locuință străină, a încercat să comită un furt și a atacat proprietarul care s-a întors acasă.

Împiedicarea evadării făptașului a fost posibilă datorită unui vecin vigilent, care a intervenit în situație, informează rupor.md.

Incidentul a avut loc când un tânăr a pătruns ilegal în locuință, profitând de accesul prin curtea exterioară. În interior, el s-a confruntat cu proprietarul casei, care l-a prins la locul faptei. Încercând să fugă, făptașul a atacat gazda, după care între ei a izbucnit o încăierare.

Un rol decisiv în reținere l-a avut vecinul, care a auzit zgomotul, a venit în ajutorul proprietarului și a ajutat la imobilizarea atacatorului până la sosirea poliției. Echipajele serviciului de patrulare, sosite în câteva minute la fața locului, au imobilizat cetățeanul Republicii Moldova în vârstă de 24 de ani. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de jaf în locuință.