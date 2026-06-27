Caz șocant la Buiucani: Un individ ar fi urmărit o fetiță de 9 ani, încercând să o ademenească în mașină.

Un individ ar fi urmărit o fetiță, încercând să o ademenească în mașină cu bomboane. În vehicul s-ar mai fi aflat o persoană. Cazul a avut loc în sectorul Buiucani al Capitalei, pe 25 iunie.

Conform relatărilor publicate de un bărbat pe rețelele de socializare, mama sa se afla la intersecție străzilor Alba Iulia și Liviu Deleanu, când a observat minora de 9 ani, împinsă de un alt bărbat, scrie rupor.md cu referire la realitatea.md.

Fetița era speriată și a recunoscut unei femei că nu cunoaște individul. Din spusele martorilor, micuța a povestit că el s-ar fi apropiat de ea mai devreme, minora a decis să meargă spre stație, dar a fost urmată de individ.

„Fetița s-a speriat și a mers către stație de troleibuz. Mama i-a zis lui să plece, dar el tot insista ca fetița să meargă cu el. Când mama i-a spus că va chema Poliția, el a început să devină agresiv și venea cu amenințări. După spusele fetei, ea mergea spre policlinică singurică pentru un control medical, deoarece mama ei, era la muncă și tatăl ei este peste hotare, ea era nevoită să meargă singurică.

Când a venit troleibuzul 38, mama a urcat cu fetița în troleibuz și i-a spus că o conduce până la policlinică. Persoana dată a urcat și el, se ținea alături de ele, după care a cedat și a coborât după două stații. În troleibuz, mama mea a făcut legătura cu mama fetiței, i-a povestit despre cazul dat. Fetița vroia să o sune pe mama ei mai devreme dar era speriată într-atât, căci nu putea să culeagă numărul mamei ei pe telefon din cauza că-i tremurau mâinile foarte tare. Fetița a fost mai târziu preluată de o cunoștință de-a lor d

Reprezentanții Poliției Chișinău au declarat pentru Realitatea că s-au autosesizat. Oamenii legii întreprind măsurile corespunzătoare, pentru a elucida circumstanțele cazului.