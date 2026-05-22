theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Mai 2026, 14:28
8 572
Copiază linkul
Link copiat

Câțiva escroci au înșelat cetățeni prin telefon cu peste 4 milioane de lei într-o singură zi

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 19 cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciile depășind suma de 4 milioane de lei.

Câțiva escroci au înșelat cetățeni prin telefon cu peste 4 milioane de lei într-o singură zi.
Câțiva escroci au înșelat cetățeni prin telefon cu peste 4 milioane de lei într-o singură zi.

Cele mai mari sume pierdute de victime au fost de 800.000 și 600.000 de lei.

În șase cazuri, victimele au predat escrocilor bani în numerar.

Oamenii legii precizează că, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite încă 214 tentative de fraudă.

Escrocii utilizează diverse identități false, pretinzând că sunt: angajați ai instituțiilor de drept; reprezentanți ai instituțiilor bancare; angajați ai SIS; inspectori ai Serviciului Fiscal de Stat; reprezentanți ai companiilor de telecomunicații; curieri ai serviciilor poștale.

„Nu comunicați coduri SMS sau date bancare și nu transmiteți bani persoanelor necunoscute. Verificați informațiile doar din surse oficiale, iar în cazul unui apel suspect — închideți imediat și contactați instituția vizată”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici