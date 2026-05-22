Câțiva escroci au înșelat cetățeni prin telefon cu peste 4 milioane de lei într-o singură zi.

Cele mai mari sume pierdute de victime au fost de 800.000 și 600.000 de lei.

În șase cazuri, victimele au predat escrocilor bani în numerar.

Oamenii legii precizează că, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite încă 214 tentative de fraudă.

Escrocii utilizează diverse identități false, pretinzând că sunt: angajați ai instituțiilor de drept; reprezentanți ai instituțiilor bancare; angajați ai SIS; inspectori ai Serviciului Fiscal de Stat; reprezentanți ai companiilor de telecomunicații; curieri ai serviciilor poștale.

„Nu comunicați coduri SMS sau date bancare și nu transmiteți bani persoanelor necunoscute. Verificați informațiile doar din surse oficiale, iar în cazul unui apel suspect — închideți imediat și contactați instituția vizată”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției.