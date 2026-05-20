Câțiva escroci au înșelat cetățeni prin telefon cu 3,7 milioane de lei într-o singură zi.

Scopul lor principal este de a obține acces la datele bancare, informațiile personale sau de a convinge oamenii să transfere bani.

Potrivit forțelor de ordine, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate în țară 23 de cazuri de înșelăciune. În 18 dintre ele, victimele au transferat infractorilor sume mari de bani. Paguba totală a depășit 3,7 milioane de lei.

Cazurile de escrocherie au fost înregistrate la Chișinău, Bălți, Soroca și Ungheni.

Infractorii folosesc diferite scheme de presiune: anunță despre presupuse operațiuni bancare suspecte, probleme cu livrările, datorii la servicii sau necesitatea urgentă de a confirma datele personale. În multe cazuri, oamenii sunt convinși să ofere detaliile cardurilor bancare, codurile de confirmare din SMS, parolele sau să transfere urgent bani într-un „cont sigur”.

Forțele de ordine reamintesc că nicio instituție de stat, bancă sau companie nu solicită telefonic să fie comunicate datele cardului, codurile de confirmare, parolele bancare sau să se transfere urgent bani.

Cetățenii sunt îndemnați să fie deosebit de prudenți: la un apel suspect trebuie să întrerupă imediat conversația, să contacteze singuri organizația prin canalele oficiale și să raporteze incidentul Poliției.