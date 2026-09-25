Câinii au provocat un accident la Tiraspol în timp ce urmăreau o pisică: Un bărbat pe trotinetă, implicat.

La Tiraspol s-a desfășurat o adevărată urmărire ca în desene animate, cu consecințe reale pentru traficul rutier.

Câinii urmăreau atent o pisică și au ieșit direct pe carosabil, fără să se uite în jur. În calea patrupedelor s-a aflat un bărbat pe trotinetă, care nu a reușit să evite o asemenea întorsătură a evenimentelor și a căzut.

Vinovații de producerea incidentului au fugit de la fața locului. Soarta pisicii este necunoscută.

Bărbatul pe trotinetă nu a avut de suferit și și-a continuat deplasarea.



