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Point.md logoPoint
25 Septembrie 2026, 10:01
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Câinii au provocat un accident la Tiraspol în timp ce urmăreau o pisică: Un bărbat pe trotinetă, implicat

La Tiraspol s-a desfășurat o adevărată urmărire ca în desene animate, cu consecințe reale pentru traficul rutier.

Câinii au provocat un accident la Tiraspol în timp ce urmăreau o pisică: Un bărbat pe trotinetă, implicat.
Câinii au provocat un accident la Tiraspol în timp ce urmăreau o pisică: Un bărbat pe trotinetă, implicat.

Câinii urmăreau atent o pisică și au ieșit direct pe carosabil, fără să se uite în jur. În calea patrupedelor s-a aflat un bărbat pe trotinetă, care nu a reușit să evite o asemenea întorsătură a evenimentelor și a căzut.

Vinovații de producerea incidentului au fugit de la fața locului. Soarta pisicii este necunoscută. 

Bărbatul pe trotinetă nu a avut de suferit și și-a continuat deplasarea. 


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