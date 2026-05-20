pulsmedia
20 Mai 2026, 17:03
9 829
Cadavrul unui tânăr de 26 de ani, găsit într-un apartament în raionul Sângerei

Oamenii legii au fost alertați, după ce cadavrul unui tânăr a fost depistat într-un apartament. Descoperirea macabră a avut loc în această după-amiază, în jurul orei 14:15, în orașul Biruința, raionul Sângerei.

Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 26 de ani, originar din localitatea Moara de Piatră, raionul Drochia, transmite pulsmedia.md.

Acesta ar fi făcut reparații în apartament, însă astăzi cadavrul acestuia a fost depistat spânzurat. La fața locului a fost solicitată Poliția, dar și un medic-legist.

Ultimul nu a depistat semne de moarte violentă pe suprafața cadavrului, în afară de cele rezultate în urma strangulării, fapt care îi face pe oamenii legii să creadă că ar fi vorba despre un caz de suicid.

În acest caz a fost inițiat un proces penal, în cadrul căruia urmează să fie stabilite toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, dar și motivele care l-au făcut pe tânăr să recurgă la acest gest disperat.

Sursă
pulsmedia
