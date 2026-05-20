20 Mai 2026, 21:52
Cadavrul unui bărbat, descoperit într-un iaz din raionul Ungheni
O persoană a alertat Poliția, după ce a depistat cadavrul unui bărbat într-un iaz.
Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani, despre care se presupune că s-ar fi înecat, transmite pulsmedia.md.
Medicul-legist venit la fața locului, în urma examinării vizuale a cadavrului, nu a depistat semne de moarte violentă pe suprafața acestuia.
Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.