Cadavrul unui bărbat, depistat în iazul din Dănceni.

Potrivit IGSU, autoritățile au fost alertate după ce unele persoane au observat la suprafața apei un cadavru. Imediat, la fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate, transmite deschide.md.

Ajunși, salvatorii au reușit în scurt timp să extragă la cam cadavrul. Acum, organele abilitate întreprind măsuri în vederea identificării persoanei decedate.

Cauza și circumstanțele producerii tragediei urmează a fi stabilite de organele de resort.



