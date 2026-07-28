Cadavru în stare de putrefacție, depistat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Codru”.

Cadavrul unei persoane a fost găsit în stare de putrefacție pe teritoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Codru”. Descoperirea macabră a fost făcută pe 27 iulie pe strada Costiujeni din orașul Codru.

Conform informațiilor preliminare, la poliție s-a adresat unul dintre angajații instituției medicale. Victima este un bărbat de aproximativ 50 de ani, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, informează pulsmedia.md.

Potrivit surselor, corpul a stat o perioadă îndelungată la locul descoperirii, fapt confirmat de starea sa.

Corpul a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru efectuarea expertizei. După cercetările de laborator, specialiștii vor stabili cauza exactă a decesului.

Organele de drept au demarat o anchetă pentru a stabili identitatea victimei, precum și circumstanțele morții acesteia.