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pulsmedia
28 Iulie 2026, 10:44
9 616
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Cadavru în stare de putrefacție, depistat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Codru”

Cadavrul unei persoane a fost găsit în stare de putrefacție pe teritoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Codru”. Descoperirea macabră a fost făcută pe 27 iulie pe strada Costiujeni din orașul Codru.

Cadavru în stare de putrefacție, depistat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Codru”.
Cadavru în stare de putrefacție, depistat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Codru”.

Conform informațiilor preliminare, la poliție s-a adresat unul dintre angajații instituției medicale. Victima este un bărbat de aproximativ 50 de ani, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, informează pulsmedia.md.

Potrivit surselor, corpul a stat o perioadă îndelungată la locul descoperirii, fapt confirmat de starea sa.

Corpul a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru efectuarea expertizei. După cercetările de laborator, specialiștii vor stabili cauza exactă a decesului.

Organele de drept au demarat o anchetă pentru a stabili identitatea victimei, precum și circumstanțele morții acesteia.

Sursă
pulsmedia
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