Bijuterii de lux și obiecte din aur nedeclarate, depistate de vameși.

Primul caz a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, ca urmare a controlului de specialitate efectuat asupra bagajelor pasagerilor de la ruta Paris - Chişinău, transmite noi.md.

Astfel, în cazul unui călător, cu toate că a selectat culoarul verde de control „nimic de declarat”, controlul nonintruziv a confirmat contrariul. Verificările fizice ale bagajului au scos la iveală tăinuirea mai multor bijuterii și a unui ceas, cu însemnele unor mărci de lux, nedeclarate autorității vamale. Documentat pe caz este un nerezident, în vârstă de 47 de ani.

Cel de-al doilea caz a fost înregistrat la fel pe sensul de intrare în țară, de funcționarii postului vamal Tudora, în rezultatul verificărilor efectuate asupra unui autocar de pe cursa regulată Odesa-Chișinău. În unul dintre bagaje, tăinuite printre bunuri personale, au fost găsite bijuterii și articole presupuse a fi din metale prețioase, în total 45 de unități, nedeclarate autorității vamale.

Documentat pe caz este unul dintre pasageri, un nerezident în vârstă de 29 de ani.

Bunurile au fost ridicate şi sunt pasibile confiscării speciale, iar persoanele riscă să fie sancționate convențional.