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jurnaltv.md logojurnaltv
11 Iunie 2026, 11:08
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Bătaie în masă la turneul Wise Boxing în sala de spectatori

La turneul Wise Boxing din Chișinău a avut loc o bătaie în masă cu implicarea mai multor sportivi.

Bătaie în masă la turneul Wise Boxing în sala de spectatori.
Bătaie în masă la turneul Wise Boxing în sala de spectatori.

Organizatorii au declarat că analizează atent incidentul pentru a stabili vinovații și a clarifica circumstanțele care au dus la altercație.

Deocamdată, nu este clar cine a provocat conflictul. În imagini apar doi sportivi, care au avut un schimb tensionat de replici, iar unul pare să-l provoace pe celălalt. Ambii sunt imobilizați ulterior de cei aflați în preajmă, scrie jurnaltv.md.

Incidentul nu a avut loc în ring, ci în sala unde se desfășurau competițiile. Organizatorii analizează circumstanțele bătăii și promit să ia măsuri pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

„Bătaia propriu-zisă nu a avut loc, a fost doar începutul. Nu erau participanți la eveniment, ci băieți din același club, probabil au un conflict personal, noi nu știm. Dacă nu greșesc, unul dintre ei este antrenor”, a declarat Stanislav Cornei, organizator Wise Boxing.

Turneul Wise Boxing s-a desfășurat în 31 mai, la Chișinău, și a reunit meciuri de box profesionist și lupte MMA. Evenimentul a fost organizat de Wise Boxing Management în parteneriat cu Federația de Box din Moldova.

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