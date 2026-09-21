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rupor.md logorupor
21 Septembrie 2026, 13:27
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Bărbat, reținut la frontieră într-un dosar de escrocherie cu o casă de 2,7 milioane de lei

Un locuitor al Chișinăului, în vârstă de 26 de ani, a intrat prin înșelăciune în posesia unei case în valoare de peste 2,7 milioane de lei și a încercat să părăsească Moldova, însă a fost reținut la PTF „Leova–Bumbăta".

Bărbat, reținut la frontieră într-un dosar de escrocherie cu o casă de 2,7 milioane de lei.
Bărbat, reținut la frontieră într-un dosar de escrocherie cu o casă de 2,7 milioane de lei.

Potrivit anchetei, în 2025, suspectul l-a convins pe proprietarul în vârstă de 52 de ani să treacă dreptul de proprietate asupra unei case din comuna Bubuieci, în valoare de 2.734.270 de lei, pe numele său, promițând că va achita ulterior, scrie rupor.md.

În schimb, acesta a vândut imediat imobilul unui alt cumpărător, lăsând fostul proprietar fără bani.

În timp ce încerca să părăsească Republica Moldova, fugarul a fost reținut de angajații Inspectoratului Național de Investigații. 

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au descoperit și au ridicat documente importante, dispozitive de stocare a informațiilor, bani în numerar și un automobil de marca Porsche Panamera.

Instituția a precizat că verifică implicarea figurantului în alte infracțiuni similare, prejudiciul total cauzat de acestea depășind 5,5 milioane de lei, iar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești acesta este considerat nevinovat.

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