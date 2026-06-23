Autorul alertelor false cu bombă de la Aeroport, reținut.

Un bărbat de 50 de ani a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat că a transmis mai multe alerte false cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”.

Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul a fost reținut pe 18 iunie. Ancheta consideră că acesta a raportat intenționat despre presupuse dispozitive explozive plasate în aeroport și despre intenția de a provoca o explozie. După fiecare astfel de raport, serviciile speciale verificau terminalul și zonele adiacente. Nu au fost găsite explozibili, iar pasagerii și angajații aeroportului nu s-au aflat în pericol, scrie rupor.md.

Procurorul a cerut arestarea suspectului. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis cererea, iar bărbatul a fost transferat într-un penitenciar de tip închis.

Investigația continuă. Anchetatorii stabilesc toate circumstanțele cazului.

Problema alertelor false cu bombă rămâne una de amploare în Republica Moldova. În 2025 au fost înregistrate 1.190 de astfel de alerte. Au fost deschise 29 de dosare penale, însă doar unul a ajuns în instanță în decursul anului.

Autoritățile au explicat nivelul ridicat de impunitate prin caracterul anonim al acestor mesaje. Potrivit estimărilor lor, în cazul unei singure intervenții la aeroport, pagubele pot depăși 1 milion de lei.

O singură mobilizare a Poliției, pompierilor și carabinierilor costă bugetul peste 10.000 de lei. În total, conform datelor autorităților, statul cheltuie anual peste 10 milioane de lei pentru reacția la alertele false privind bombe.