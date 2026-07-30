Au bătut un curier și i-au furat banii: Doi tineri, reținuți în Capitală.

Doi locuitori în vârstă de 21 de ani din raioanele Căușeni și Șoldănești au devenit subiecții unui dosar penal, inițiat de angajații poliției din sectorul Centru.

Ei sunt suspectați de comiterea a două jafuri într-o săptămână în Capitală.

Potrivit anchetei, în primul caz, suspecții au sustras dintr-o mașină lăsată descuiată o comandă destinată livrării.

În cel de-al doilea caz, aceștia ar fi intrat în baia unei stații PECO, unde l-au bătut pe curier și i-au luat banii.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de investigații operative, angajații poliției au stabilit identitatea suspecților și i-au reținut.

Dacă vinovăția lor va fi dovedită, ei riscă privarea de libertate pe un termen cuprins între 5 și 7 ani.

Conform legii, suspecții sunt considerați nevinovați până la intrarea în vigoare a sentinței de condamnare a instanței judecătorești.



