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10 Iunie 2026, 19:00
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Arme și substanțe narcotice deținute ilegal, ridicate la Ialoveni

Polițiștii și procurorii din Ialoveni investighează activitatea unui grup de persoane suspectate de circulația ilegală a substanțelor narcotice în scop de comercializare, precum și de deținerea ilegală a armelor și munițiilor.

Arme și substanțe narcotice deținute ilegal, ridicate la Ialoveni. Colaj: știri.md
Arme și substanțe narcotice deținute ilegal, ridicate la Ialoveni. Colaj: știri.md

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, în vârstă de 28 și 30 de ani, din satul Vartic, transmite stiri.md.

În urma verificărilor, au fost depistate și ridicate o armă pneumatică, o armă cu țeavă lisă și cartușe de diferite calibre, care ar fi fost deținute ilegal.

De asemenea, anchetatorii au găsit telefoane mobile, obiecte artizanale cu urme de substanțe presupuse a fi interzise, dispozitive utilizate pentru consumul de droguri, precum și alte bunuri care ar fi fost folosite la ambalarea și distribuirea substanțelor narcotice.

Toate obiectele ridicate au fost transmise pentru efectuarea expertizelor judiciare, care urmează să stabilească tipul, proveniența și destinația acestora.

Persoanele vizate sunt cercetate penal în stare de libertate. Potrivit autorităților, investigațiile continuă.

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