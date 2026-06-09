9 Iunie 2026, 12:32
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Aproape 100 de grame de aur nedeclarat, confiscate la Aeroportul din Chișinău
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu angajații IGPF, au contracarat două tentative de transportare ilicită a bunurilor peste frontiera vamală, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Primul caz a fost documentat la cursa Chișinău – Tel Aviv, după ce, urmare a controlului de specialitate, în bagajul unui cetățean israelian de 59 de ani au fost depistate 4 lingouri din aur, cu o cantitate totală de aproximativ 80 de grame, nedeclarate autorității vamale, informează rupor.md.
Al doilea caz a fost înregistrat la cursa Chișinău – Dubai, unde într-un alt bagaj ce aparținea unei cetățene a Republicii Moldova, în vârstă de 37 de ani, au fost depistate 3 lingouri de aur a câte 5 grame fiecare, de asemenea nedeclarate autorității vamale.
În ambele cazurile, bunurile au fost ridicate și sînt pasibile confiscării speciale, iar persoanele documentate riscă sancțiuni contravenționale.