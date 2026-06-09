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rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 12:32
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Aproape 100 de grame de aur nedeclarat, confiscate la Aeroportul din Chișinău

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu angajații IGPF, au contracarat două tentative de transportare ilicită a bunurilor peste frontiera vamală, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Aproape 100 de grame de aur nedeclarat, confiscate la Aeroportul din Chișinău.
Aproape 100 de grame de aur nedeclarat, confiscate la Aeroportul din Chișinău.

Primul caz a fost documentat la cursa Chișinău – Tel Aviv, după ce, urmare a controlului de specialitate, în bagajul unui cetățean israelian de 59 de ani au fost depistate 4 lingouri din aur, cu o cantitate totală de aproximativ 80 de grame, nedeclarate autorității vamale, informează rupor.md.

Al doilea caz a fost înregistrat la cursa Chișinău – Dubai, unde într-un alt bagaj ce aparținea unei cetățene a Republicii Moldova, în vârstă de 37 de ani, au fost depistate 3 lingouri de aur a câte 5 grame fiecare, de asemenea nedeclarate autorității vamale.

În ambele cazurile, bunurile au fost ridicate și sînt pasibile confiscării speciale, iar persoanele documentate riscă sancțiuni contravenționale.Aproape 100 de grame de aur nedeclarat, confiscate la Aeroportul din Chișinău

Aproape 100 de grame de aur nedeclarat, confiscate la Aeroportul din Chișinău

Aproape 100 de grame de aur nedeclarat, confiscate la Aeroportul din Chișinău

Sursă
rupor.md logorupor
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