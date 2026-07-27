theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
27 Iulie 2026, 18:14
1 841
Copiază linkul
Link copiat

Angajații poliției au ridicat droguri în valoare de 100.000 de lei la Bălți

Poliția din Bălți a documentat timp de câteva luni activitatea unui bărbat în vârstă de 46 de ani, suspectat de vânzarea de droguri sintetice în oraș și în alte localități din nordul Moldovei.

Angajații poliției au ridicat droguri în valoare de 100.000 de lei la Bălți. Colaj: rupor.md
Angajații poliției au ridicat droguri în valoare de 100.000 de lei la Bălți. Colaj: rupor.md

Potrivit datelor preliminare, bărbatul procura droguri în Chișinău, după care le ascundea în ascunzișuri. Coordonatele erau transmise prin Telegram către „operatorul” care se ocupa de organizarea comenzilor, transmite rupor.md.

În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat drogul PVP („sare”), telefoane mobile, cartele SIM, cântare electronice de mare precizie și materiale pentru ambalarea substanțelor interzise. Valoarea drogurilor găsite depășește 100.000 de lei.

Ancheta continuă. Poliția identifică ceilalți participanți la schemă.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici