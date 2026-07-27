Angajații poliției au ridicat droguri în valoare de 100.000 de lei la Bălți

Poliția din Bălți a documentat timp de câteva luni activitatea unui bărbat în vârstă de 46 de ani, suspectat de vânzarea de droguri sintetice în oraș și în alte localități din nordul Moldovei.

Potrivit datelor preliminare, bărbatul procura droguri în Chișinău, după care le ascundea în ascunzișuri. Coordonatele erau transmise prin Telegram către „operatorul” care se ocupa de organizarea comenzilor, transmite rupor.md.

În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat drogul PVP („sare”), telefoane mobile, cartele SIM, cântare electronice de mare precizie și materiale pentru ambalarea substanțelor interzise. Valoarea drogurilor găsite depășește 100.000 de lei.

Ancheta continuă. Poliția identifică ceilalți participanți la schemă.