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customs
12 Iunie 2026, 18:25
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Anabolizante și preparate medicamentoase, camuflate în colete poștale, depistate la vama Aeroport

Angajații postului vamal al Aeroportului Internațional Chișinău, în colaborare cu Poliția de Frontieră, au împiedicat două tentative de transport ilegal de medicamente peste frontiera vamală.

Anabolizante și preparate medicamentoase, camuflate în colete poștale, depistate la vama Aeroport. Colaj: customs.gov.md
Anabolizante și preparate medicamentoase, camuflate în colete poștale, depistate la vama Aeroport. Colaj: customs.gov.md

Cazurile au fost descoperite după ce două colete poștale trimise din Ucraina și destinate livrării în Israel au fost supuse unui control special, transmite customs.gov.md.

Ca urmare a unei verificări amănunțite, s-a constatat că în interiorul coletelor se aflau fiole cu substanțe anabolizante, precum și 300 de comprimate medicinale — o categorie de produse cu regim strict, interzise a fi expediate prin trimiteri poștale.

În acest context, preparatele au fost confiscate, iar pe marginea acestor fapte continuă o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

Sursă
customs
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