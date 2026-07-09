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9 Iulie 2026, 19:00
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Anabolizante, descoperite într-un microbuz din Moldova la vama Albița

Mai multe flacoane și fiole cu substanțe anabolizante cu grad mare de risc au fost descoperite la Vama Albița, într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, care se deplasa spre Olanda.

Anabolizante, descoperite într-un microbuz din Moldova la vama Albița.
Anabolizante, descoperite într-un microbuz din Moldova la vama Albița.

Produsele erau nedeclarate și ascunse în spatele banchetei din față, transmite stiri.md.

Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie, în jurul orei 23:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, la control s-a prezentat un bărbat de 26 de ani, cu cetățenie română și moldovenească. Acesta conducea un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, cu destinația Olanda.

În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au efectuat un control amănunțit al vehiculului și al persoanei.

În urma verificărilor, echipa comună de control a descoperit, într-un pachet ascuns în spatele banchetei din față a microbuzului, mai multe flacoane și fiole nedeclarate.

Potrivit autorităților, acestea conțineau substanțe din categoria anabolizantelor cu grad mare de risc, incluse în lista substanțelor interzise prevăzută de Legea nr. 104/2008.

Bunurile descoperite au fost reținute, conform prevederilor legale.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru trafic ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc. La finalizarea anchetei urmează să fie dispuse măsurile legale.

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