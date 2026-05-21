21 Mai 2026, 08:10
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău: Pasagerii și angajații, evacuați
Noaptea trecută, la Aeroportul Internațional Chișinău, pasagerii și angajații au fost evacuați din cauza a două alerte cu bombă, înregistrate la 00:31 și 04:33, potrivit Poliției de Frontieră.
08:14: Polițiștii au evacuat pasagerii și personalul aeroportului în conformitate cu procedurile de securitate. În urma verificărilor efectuate de serviciile specializate, nu au fost depistate obiecte suspecte sau explozive. Astfel, ambele alerte s-au dovedit a fi false.
La fața locului au intervenit imediat toate serviciile specializate. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată cum sute de oameni părăsesc clădirea terminalului, în timp ce echipele de intervenție acționează în zonă, scrie unimedia.info.