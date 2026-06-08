Administratorul unui cont de TikTok, acuzat pentru propaganda războiului.

Anchetatorii consideră că bărbatul a postat în mod repetat astfel de materiale pe TikTok, YouTube și pe alte platforme online, transmite rupor.md.

Potrivit Poliției, publicațiile ar fi putut justifica acțiuni militare agresive, incita la război și extinderea conflictelor armate, precum și să alimenteze ura socială și discriminarea.

Perchezițiile au avut loc pe 5 iunie cu sprijinul luptătorilor din unitatea specială Fulger. În automobilul folosit de suspect au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv USB și mai multe cartele SIM.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe 8 iunie i s-au adus acuzații și a fost eliberat sub obligația de a se prezenta la organul de urmărire penală.

Ancheta continuă. Pentru propaganda războiului, legislația prevede amendă de până la 75.000 de lei sau până la 6 ani de închisoare.