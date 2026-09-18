Accidentul rutier mortal de la Sadaclia, surprins de camerele de supraveghere.

Un accident rutier mortal, produs pe 16 septembrie în satul Sadaclia, din raionul Basarabeasca, a fost surprins de camerele de supraveghere.

În imagini se vede cum șoferul lovește o femeie în plină viteză, după care fuge de la locul accidentului, scrie unimedia.info.

Femeia în vârstă de 64 de ani se deplasa pe marginea carosabilului, când a fost lovită de un automobil. Aceasta a decedat din cauza traumelor suferite.

Șoferul a părăsit locul accidentului, însă ulterior s-a predat de bunăvoie poliției. Potrivit informațiilor disponibile, este vorba despre un bărbat de 26 de ani. Acesta urmează să fie reținut pentru 72 de ore.

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