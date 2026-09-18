18 Septembrie 2026, 09:49
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Accidentul rutier mortal de la Sadaclia, surprins de camerele de supraveghere.
Accidentul rutier mortal de la Sadaclia, surprins de camerele de supraveghere
Un accident rutier mortal, produs pe 16 septembrie în satul Sadaclia, din raionul Basarabeasca, a fost surprins de camerele de supraveghere.
În imagini se vede cum șoferul lovește o femeie în plină viteză, după care fuge de la locul accidentului, scrie unimedia.info.
Femeia în vârstă de 64 de ani se deplasa pe marginea carosabilului, când a fost lovită de un automobil. Aceasta a decedat din cauza traumelor suferite.
Șoferul a părăsit locul accidentului, însă ulterior s-a predat de bunăvoie poliției. Potrivit informațiilor disponibile, este vorba despre un bărbat de 26 de ani. Acesta urmează să fie reținut pentru 72 de ore.
Atenție! Video 18+
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