Accidentul de pe strada Albișoara a fost provocat de un șofer fără permis: O pasageră a fost rănită.

Potrivit datelor preliminare, accidentul produs pe 20 septembrie pe strada Albișoara din Chișinău a fost provocat de un tânăr de 28 de ani, care nu deține permis de conducere. Una dintre pasagere a fost transportată la spital.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, bărbatul se afla la volanul unui automobil Audi și, în circumstanțe care urmează să fie stabilite, a pierdut controlul asupra volanului, scrie realitatea.md.

Inițial, Audi a lovit bordura și un indicator rutier, după care a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit cu alte patru automobile de mărcile Volvo, Skoda, BMW și Lexus.

În urma impactului, toate cele cinci automobile au fost grav avariate. Una dintre pasagere a fost transportată la spital pentru investigații medicale.

Automobilul Audi a fost evacuat și transportat la o parcare specializată.

Poliția continuă să stabilească circumstanțele accidentului rutier.