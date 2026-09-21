Accidentul de pe strada Albișoara a fost provocat de un șofer fără permis: O pasageră a fost rănită
Potrivit datelor preliminare, accidentul produs pe 20 septembrie pe strada Albișoara din Chișinău a fost provocat de un tânăr de 28 de ani, care nu deține permis de conducere. Una dintre pasagere a fost transportată la spital.
Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, bărbatul se afla la volanul unui automobil Audi și, în circumstanțe care urmează să fie stabilite, a pierdut controlul asupra volanului, scrie realitatea.md.
Inițial, Audi a lovit bordura și un indicator rutier, după care a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit cu alte patru automobile de mărcile Volvo, Skoda, BMW și Lexus.
În urma impactului, toate cele cinci automobile au fost grav avariate. Una dintre pasagere a fost transportată la spital pentru investigații medicale.
Automobilul Audi a fost evacuat și transportat la o parcare specializată.
Poliția continuă să stabilească circumstanțele accidentului rutier.