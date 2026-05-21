Accident violent la Budești: Două mașini s-au ciocnit frontal, după ce una a ieșit pe contrasens.

Acesta a primit ajutor medical, însă a refuzat spitalizarea. Accidentul s-a produs astăzi, iar poliția a fost sesizată în jurul orei 15:40, transmite tv8.md.

Ofițera de presa a poliției, Cristina Talpă, ne-a declarat că un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Fiat, ar fi ieșit pe contrasens. Mașina s-a ciocnit frontal cu un automobil de marca Ford, condus de un tânăr de 20 de ani.

În urma impactului, șoferului automobilului Fiat i-a fost acordat ajutor medical la fața locului. Acesta a refuzat să fie transportat la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.